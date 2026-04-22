GM retarde son programme de camions électriques de nouvelle génération, selon Crain's Detroit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les détails de l'article de presse, les commentaires de GM, le contexte de GM, paragraphes 2-5)

General Motors GM.N retarde indéfiniment son programme de camions électriques de nouvelle génération, y compris le GMC Sierra et le Chevrolet Silverado, qui devait commencer en 2028, a rapporté Crain's Detroit Business mardi, citant des sources.

GM prévoyait de nouvelles versions électriques moins coûteuses des Sierra, Silverado, Escalade IQ et Hummer SUV et pick-up, mais les fournisseurs ont récemment été informés que le programme a été arrêté et qu'aucun nouveau calendrier n'a été publié, selon la publication économique.

GM fabrique les camions électriques dans l'usine zéro de Detroit, où le constructeur a récemment licencié du personnel pendant environ un mois en réponse au ralentissement des ventes de véhicules électriques.

Crain's a rapporté que GM devrait apporter des versions hybrides rechargeables du Silverado et du Sierra dans une autre usine du Michigan, où il fabriquera des camions à essence. Le constructeur automobile ne propose pas de véhicules hybrides aux États-Unis, mais il a déjà déclaré qu'il mettrait la technologie du groupe motopropulseur sur le marché.

GM s'est également engagé avec des fournisseurs à développer un système de propulsion pour véhicules électriques à autonomie étendue, a rapporté Crain's. Certains constructeurs automobiles proposent cette technologie, qui déploie un petit moteur à combustion comme générateur pour recharger la batterie, afin de persuader davantage de clients d'essayer un véhicule électrique.

Un porte-parole de GM a déclaré que le constructeur automobile "n'a pas divulgué de plans potentiels ou de calendrier pour des camions électriques à batterie de nouvelle génération et nous n'allons pas nous engager dans des spéculations."