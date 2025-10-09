 Aller au contenu principal
GM relance la Bolt EV à un prix abordable
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 18:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

General Motors GM.N a annoncé jeudi le retour de sa Bolt, un véhicule électrique abordable, alors que le constructeur automobile de Detroit cherche à élargir son offre dans ce domaine.

Le lancement de la Bolt intervient à un moment où la hausse des prix induite par les tarifs et la diminution des subventions fédérales liées aux VE pèsent sur les consommateurs.

GM a déclaré que la Bolt serait lancée à un prix de départ d'un peu moins de 30 000 dollars, avec une variante moins chère qui devrait être lancée plus tard dans l'année.

Le véhicule électrique sera proposé avec la norme de recharge nord-américaine de Tesla et devrait avoir une autonomie de 255 miles, a déclaré l'entreprise.

