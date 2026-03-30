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GM met en veilleuse son usine de VE de Détroit et licencie temporairement 1 300 personnes
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 23:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

General Motors GM.N met en veilleuse une usine de véhicules électriques de Detroit jusqu'au 13 avril, prolongeant ainsi une période d'arrêt qui a débuté le 16 mars, a annoncé la société lundi.

"L'usine ZERO ajustera temporairement sa production pour aligner la production de véhicules électriques sur la demande du marché", a déclaré un porte-parole de GM. Le licenciement temporaire concerne 1 300 travailleurs.

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