GM met en veilleuse son usine de VE de Détroit et licencie temporairement 1 300 personnes

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General Motors GM.N met en veilleuse une usine de véhicules électriques de Detroit jusqu'au 13 avril, prolongeant ainsi une période d'arrêt qui a débuté le 16 mars, a annoncé la société lundi.

"L'usine ZERO ajustera temporairement sa production pour aligner la production de véhicules électriques sur la demande du marché", a déclaré un porte-parole de GM. Le licenciement temporaire concerne 1 300 travailleurs.