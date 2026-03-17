GM et LG réoutillent l'usine de batteries du Tennessee pour en faire des batteries de stockage d'énergie et rappellent les travailleurs licenciés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Ultium Cells rappelle 700 travailleurs pour la production de batteries au phosphate de fer-lithium

* La demande de stockage d'énergie augmente en raison des centres de données d'IA

* GM réduit sa production de VE et vend sa participation dans l'usine du Michigan à LG

* La demande de stockage d'énergie dépasse l'offre, selon Kelty de GM

(Ajout des paragraphes 5 à 7 pour plus de contexte sur la transition des VE vers les systèmes de stockage d'énergie, y compris des citations du vice-président de GM, Kurt Kelty) par Kalea Hall

General Motors GM.N et son partenaire LG Energy Solution, spécialisé dans les batteries, transforment une usine de batteries pour véhicules électriques dans le Tennessee afin de produire des batteries pour les systèmes de stockage d'énergie, ont annoncé les deux entreprises mardi. GM et LG, par l'intermédiaire de leur coentreprise Ultium Cells, rappelleront 700 travailleurs licenciés pour commencer la production de batteries au phosphate de fer-lithium dans l'usine au cours du deuxième trimestre. En janvier, Ultium a licencié des travailleurs à l'usine du Tennessee et dans une autre usine de l'Ohio jusqu'à la mi-2026 en raison du ralentissement des ventes de véhicules électriques.

Les producteurs de batteries cherchent des solutions pour remédier à la surcapacité des batteries de VE, et le stockage de l'énergie est considéré comme une option clé étant donné le besoin croissant d'énergie pour soutenir les centres de données d'IA à venir.

LG a transféré une partie de sa capacité de batteries pour VE vers des batteries de stockage d'énergie, et certains concurrents, dont SK On, font de même après que les changements de politique du président américain Donald Trump ont nui à la demande de VE.

GM a réduit une partie de sa production de véhicules électriques, diminuant ainsi ses besoins en cellules de batteries. En conséquence, GM a vendu sa participation dans une usine de batteries du Michigan à LG, et la construction d'une autre usine avec Samsung dans l'Indiana a ralenti.

"Nous n'avons pas assez de demande pour remplir trois usines", a déclaré Kurt Kelty, vice-président de GM chargé des batteries, de la propulsion et du développement durable, lors d'une interview accordée à Reuters en janvier.

Kelty a ajouté que, sur le marché du stockage de l'énergie, "actuellement, la demande dépasse énormément l'offre, et elle va continuer à la dépasser au cours des prochaines années."