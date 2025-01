GM: contrat de plusieurs milliards de dollars avec Vianode information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 16:11









(CercleFinance.com) - Vianode a annoncé mercredi avoir conclu un accord estimé à 'plusieurs milliards de dollars' avec General Motors, à qui il va fournir du graphite synthétique destiné aux batteries de véhicules électriques.



Le groupe norvégien, créé en 2021 et spécialisé dans la production de matériaux de batterie, explique qu'il compte approvisionner GM à partir de son usine nord-américaine dont le démarrage est prévu à horizon 2027.



Dans un communiqué, Vianode indique que son graphite synthétique sera destiné à Ultium Cells, la co-entreprise que GM a créée avec LG Energy Solution dans les batteries, mais qu'il pourrait aussi servir à d'autres filiales du groupe automobile américain.



Cette annonce intervient alors que Vianode s'est donné comme objectif d'alimenter, avec ses matériaux avancés, la production de quelque trois millions de véhicules électriques par an d'ici à 2030.



Après avoir conduit un projet pilote à Kristiansand en 2021, la société a ouvert en 2022 un centre technologique dans la même ville, une étape suivie du démarrage industriel du site d'Heroya, lui aussi basé en Norvège, l'an dernier.





