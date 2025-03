GM: collaboration élargie avec Nvidia autour de l'IA information fournie par Cercle Finance • 19/03/2025 à 13:02









(CercleFinance.com) - GM a annoncé une collaboration élargie avec Nvidia afin de développer des véhicules, des usines et des robots de nouvelle génération grâce à la simulation par IA et au calcul accéléré.



Alors que GM investit déjà dans les plateformes GPU de Nvidia pour l'entraînement des modèles d'IA, cette relation s'étend à l'amélioration de la conception et du fonctionnement des usines automobiles.



Grâce à la plateforme Nvidia Omniverse, GM crée par exemple des jumeaux numériques de ses chaînes d'assemblage, permettant des tests virtuels et des simulations de production afin de réduire les interruptions.



Nvidia DRIVE AGX sera également utilisé comme matériel embarqué pour les futurs systèmes avancés d'aide à la conduite et les expériences de sécurité améliorées en cabine.



Le partenariat avec Nvidia renforce l'agilité des processus de conception, d'ingénierie et de fabrication de GM.



En intégrant davantage l'IA physique et industrielle, GM continue d'optimiser la production, d'accélérer les tests virtuels et, à terme, de construire des véhicules plus intelligents et connectés.



L'adoption des dernières technologies permettra à GM de se positionner en leader de l'industrie, proposant une large gamme de véhicules électriques et thermiques fiables et de haute qualité. En alliant technologie et ingéniosité humaine, GM ouvre de nouveaux horizons dans la fabrication automobile et au-delà.





Valeurs associées GENERAL MOTORS 48,670 USD NYSE -0,68%