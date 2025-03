GM: Cadillac renforce sa position au Japon information fournie par Cercle Finance • 07/03/2025 à 16:30









(CercleFinance.com) - General Motors fait savoir que Cadillac compte lancer une gamme de véhicules électriques à conduite à droite au Japon, incluant les modèles LYRIQ, VISTIQ, OPTIQ et LYRIQ-V.



Présente dans le pays depuis 1915, la marque était jusqu'ici vendue en conduite à gauche.



Ce changement stratégique vise à répondre aux attentes du marché japonais. Cadillac adopte un modèle de vente 'innovant' garantissant 'une tarification transparente et un service après-vente optimisé', assure le constructeur.



La compatibilité avec l'infrastructure de recharge CHAdeMO est également assurée. Avec 13 concessions et 24 centres de service, Cadillac renforce sa position au Japon.





Valeurs associées GENERAL MOTORS 47,33 USD NYSE +0,22%