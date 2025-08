GM: accord d'approvisionnement en terres rares avec le texan Noveon information fournie par Cercle Finance • 06/08/2025 à 14:40









(Zonebourse.com) - Noveon Magnetics a annoncé mercredi la signature d'un accord de fourniture pluriannuel avec General Motors portant sur la livraison d'aimants à bases de terres rares destinés à équiper les composants des SUV et des pick-ups du constructeur automobile américain.



Le groupe texan, qui doit aujourd'hui faire face à une demande croissante de la part des secteurs de l'automobile, de la défense, de l'énergie et de l'industrie, précise en avoir lancé immédiatement la production, puisque les premières livraisons d'aimants ont débuté au mois de juillet.



'Travailler avec des acteurs nationaux comme Noveon nous permet de renforcer la résilience de notre chaîne d'approvisionnement tout en soutenant les emplois américains et en consolidant notre sécurité industrielle et économique', a déclaré Jeff Morrison, le directeur mondial des achats chez GM.



Noveon est à ce jour le seul fabricant opérationnel d'aimants frittés en terres rares dits 'NdFeB' aux Etats-Unis, ce qui lui permet de proposer une offre domestique et intégrée verticalement pour ces approvisionnements jugés stratégiques.



Ses aimants basés sur sa technologie propriétaire EcoFlux permettent une utilisation plus efficace des ressources, le recours à des matériaux recyclés et la livraison d'un produit de haute performance et de qualité supérieure.







