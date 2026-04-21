GM a attiré un nouveau chef de produit avec un package salarial de 40 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kalea Hall

General Motors GM.N a recruté l'an dernier un nouveau chef de produit, Sterling Anderson, avec un package salarial totalisant jusqu'à 40 millions de dollars, a-t-on appris lundi dans un dossier réglementaire.

GM a embauché Anderson l'année dernière de la société de camions autonomes Aurora, où il était cofondateur et chef de produit. L'ancien dirigeant de Tesla TSLA.O a été chargé de vastes pans de l'activité de GM, notamment le développement de nouveaux véhicules électriques et à essence, ainsi que de logiciels.

Pour le recruter chez GM, le constructeur automobile a créé une nouvelle structure de rémunération qu'il "estimait nécessaire et appropriée pour le recruter chez GM depuis son entreprise précédente où il avait un rôle de leadership influent et une participation significative"

Anderson a reçu 16 millions de dollars l'année dernière, avec la possibilité d'obtenir une prime totale de 24 millions de dollars cette année et en 2027 s'il reste dans l'entreprise et atteint certains objectifs de performance, comme l'indique la circulaire de GM.

Les initiés du secteur considèrent M. Anderson comme un candidat potentiel à la succession de Mary Barra, directeur général de GM depuis début 2014. Un porte-parole de GM a déclaré que "le conseil d'administration examine la planification de la succession de la direction dans le cours normal des affaires"

Pour 2025, Barra a reçu un paquet de rémunération qui pourrait totaliser 29,9 millions de dollars, y compris un mélange de futures attributions d'actions et de bonus.