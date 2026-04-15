Gloo grimpe après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice fiscal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 avril - ** Les actions de la plateforme technologique chrétienne Gloo GLOO.O en hausse de 12,1 % à 6,91 $ avant le marché ** La société relève ses prévisions de chiffre d'affaires pour FY26 et déclare viser la rentabilité au 4ème trimestre

** "En ce qui concerne l'avenir, nos prévisions pour le T1 2026 et l'amélioration séquentielle de l'Ebitda ajusté nous maintiennent fermement sur la voie de la rentabilité de l'Ebitda ajusté d'ici le T4 2026", a déclaré Paul Seamon, directeur financier de Gloo

** La société relève ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice à 190 millions de dollars, contre 180 à 185 millions de dollars précédemment

** Gloo affiche une perte ajustée de 60 cents par action pour le trimestre, supérieure aux attentes des analystes qui tablaient sur une perte de 45 cents par action, selon les données du LSEG

** À la dernière clôture, l'action GLOO a augmenté de 8,3 % depuis le début de l'année