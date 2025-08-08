Globus Medical progresse après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 août - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Globus Medical GMED.N augmentent de 7 % à 57,93 $

** Jeudi, en fin de journée, , la société a annoncé un bénéfice par action ajusté de 86 cents pour le deuxième trimestre, supérieur à l'estimation des analystes de 76 cents/action - LSEG

** La société a enregistré des ventes de 745,3 millions de dollars au deuxième trimestre, supérieures aux prévisions des analystes qui tablaient sur 741,8 millions de dollars - LSEG

** L'action a baissé de 30 % depuis le début de l'année