GlobalFoundries prévoit un trimestre positif grâce à la demande de puces pour l'automobile et les centres de données

Lefabricant de puces électroniques GlobalFoundries GFS.O a prévu pour le quatrième trimestre un bénéfice et un chiffre d'affaires supérieurs aux estimations de Wall Street mercredi, grâce à la forte demande de ses clients sur les marchés de l'automobile et des centres de données.

Les actions de GlobalFoundries , basé à Malte, New York, ont augmenté d'environ 6% dans les échanges de pré-marché, après avoir également dépassé les attentes pour le bénéfice du troisième trimestre.

La société a constaté une augmentation de la demande pour ses puces fabriquées sur commande, les constructeurs automobiles se concentrant sur les véhicules électriques et les systèmes avancés d'aide à la conduite, et les entreprises technologiques cherchant à améliorer la capacité des centres de données pour faire fonctionner leurs modèles d'intelligence artificielle.

Les clients du secteur automobile représentent en moyenne 16 % du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise, tandis que les clients des secteurs des communications, de l'infrastructure et des centres de données représentent environ 10,5 %. Le segment le plus important est celui des smartphones, qui représente plus de 40 % du chiffre d'affaires.

Pour le quatrième trimestre, GlobalFoundries prévoit un bénéfice ajusté de 47 cents par action, plus ou moins 5 cents, contre 46 cents par action estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit un chiffre d'affaires de 1,80 milliard de dollars, plus ou moins 25 millions, soit un peu plus que les estimations de 1,79 milliard de dollars.

GlobalFoundries , l 'une des rares grandes fonderies à disposer d'une capacité significative en dehors de la Chine et de Taïwan, fabrique des puces pour des sociétés telles que Advanced Micro Devices AMD.O , Qualcomm QCOM.O et NXP Semiconductors NXPI.O . Elle possède des usines de fabrication de puces en Allemagne, à Singapour, à New York et dans le Vermont.

Ces dernières semaines, la société a signé un accord de licence technologique avec son grand rival TSMC 2330.TW et a annoncé une expansion de 1,1 milliard d'euros de son usine en Allemagne, financée en partie par le gouvernement allemand.

Pour le trimestre clos le 30 septembre, GlobalFoundries a déclaré un bénéfice de 41 cents par action, dépassant les estimations de 37 cents. Le chiffre d'affaires trimestriel de 1,69 milliard de dollars a dépassé les estimations de 1,68 milliard de dollars.

Ses actions ont chuté de près de 19 % cette année, à la dernière clôture.