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GlobalFoundries attaque Tower Semiconductor pour violation de brevets
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 15:52

Le fabricant américain de semi-conducteurs engage des poursuites contre son concurrent Tower Semiconductor pour violation présumée de plusieurs brevets. Il demande notamment l'interdiction d'importer certaines puces aux États-Unis.

GlobalFoundries a déposé des plaintes contre Tower Semiconductor, accusé de violer 11 brevets liés à la fabrication de semi-conducteurs utilisés notamment dans les smartphones et autres appareils électroniques. Les recours ont été introduits devant un tribunal fédéral du Texas ainsi qu'auprès de la Commission du commerce international. Dans cette dernière procédure, l'entreprise américaine demande l'interdiction d'importer sur le territoire américain des puces produites par Tower utilisant les technologies concernées.

Les deux groupes évoluent sur le segment des semi-conducteurs spécialisés, distinct de celui des puces les plus avancées dominé par des acteurs comme TSMC ou Intel. Ils se concentrent notamment sur des domaines de niche tels que les composants radiofréquence et la photonique sur silicium, essentiels pour de nombreuses applications électroniques.

Ce litige intervient dans un contexte d'investissements croissants dans le secteur des semi-conducteurs. GlobalFoundries a récemment annoncé un plan de 16 milliards de dollars pour renforcer ses capacités de production et de recherche aux États-Unis, notamment dans les États de New York et du Vermont, illustrant l'intensification de la concurrence technologique.

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