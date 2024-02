Global X ETF trouve son directeur général chez GSAM

Le fournisseur américain d’ETF Global X ETFs vient de recruter Ryan O’Connor en tant que directeur général à compter du 8 avril.

L’intéressé vient de Goldman Sachs Asset Management (GSAM) où il était responsable mondial des ETF. Il a aussi passé plus de dix ans chez State Street Global Advisors où il travaillait dans la franchise SPDR ETF.

Chez Global X, Ryan O’Connor sera chargé de piloter la stratégie, de revigorer sa gamme de produits et de diriger les équipes dans une nouvelle ère axée sur la croissance de l’entreprise.

Lancé en 2009 et acquis par Mirae Asset en 2018, Global X propose plus de de 80 ETF dans plusieurs gammes, y compris la croissance thématique, les revenus, la gestion des risques, l’accès international et les matières premières. La société gère 43 milliards de dollars d’actifs sous gestion (février 2024), ce qui représente une multiplication par plus de quatre depuis 2018.

Laurence Marchal