Global Payments s'empare de Worldpay pour 22,7 milliards de dollars

(AOF) - Global Payments, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies de paiement et de solutions logicielles, a annoncé la conclusion d'un accord en vue d'acquérir son concurrent, Worldpay auprès de GTCR et de FIS pour un prix d'achat net de 22,7 milliards de dollars, soit une valeur totale de 24,25 milliards de dollars, y compris 1,55 milliard de dollars d'actifs fiscaux. Ce prix correspond à un multiple de 8,5 fois l'Ebitda ajusté pour Worldpay sur une base nette, en tenant compte des synergies attendues.

Le nouvel ensemble devrait avoir un revenu net ajusté annuel pro forma 2025 et un Ebitda ajusté de respectivement 12,5 milliards de dollars et 6,5 milliards de dollars. Il servira plus de 6 millions de clients et traitera 3700 milliards de dollars de paiements.

Le regroupement de Global Payments et de Worldpay devrait générer des synergies de coûts annuelles d'environ 600 millions de dollars et des synergies de revenus d'au moins 200 millions de dollars.

En parallèle, FIS rachètera à Global Payments son activité Issuer Solutions pour 13,5 milliards de dollars.

