Global Eco Power : Acquisition d'actifs stratégiques par GEP pour sécuriser et accélérer son déploiement dans la production de spiruline et de phycocyanine

Le spécialiste français des complexes à énergie positive renouvelable Global EcoPower

(FR0011289198 - ALGEP) a fait l'acquisition de tous les actifs de production et de

commercialisation de spiruline de la société TAM, premier producteur de spiruline en

France via la marque CYANE.

Avec la prochaine mise en service de son unité de production de Spiruline de l'Hers (Payrasur-l'Hers) et Spiruline d'Anjou (Bourgneuf en Mauges), qui alimentera en énergie

photovoltaïque la production de la microalgue alimentaire, GEP va pouvoir se positionner

rapidement comme le leader européen de la production de spiruline Premium et de

phycocyanine, deux marchés mondiaux estimés à 1 Mds* et 100 M* d'Euros

respectivement en 2030.

GEP rachète les outils de production, le fonds de commerce incluant la liste des clients et

prospects, la certification ISO 22000 pour la production écologique de microalgues, le savoir-faire

et la marque CYANE.