Global Bioenergies : Shell commande des dérivés de bio-isobutène pour la réalisation de tests

Global Bioenergies : Shell commande de s dérivés de bio-isobutène pour la réalisation de tests

Paris, le 21 juin 2022 – Global Bioenergies a reçu une première commande de Shell portant sur des dérivés de bio-isobutène destinés à la conduite de tests de performance.

Global Bioenergies centre sa stratégie sur la bio-production d’isobutène, une des principales briques élémentaires de l’industrie chimique dont les dérivés peuvent être utilisés dans un large éventail de secteurs, de la cosmétique aux carburants en passant par la chimie fine et les commodités. Le marché mondial de l’isobutène atteint 15 millions de tonnes par an.

Shell prévoit d’explorer la possibilité de remplacer certains dérivés d’isobutène, actuellement issus du pétrole, par leurs équivalents provenant de ressources renouvelables, tout en maintenant le même niveau de performance. Global Bioenergies fournit des solutions clé-en-mains à des industriels spécialisés dans de nombreux domaines. L’isobutène renouvelable pourrait, à terme, permettre jusqu’à 70 % de réduction des émissions de CO 2 par rapport à son équivalent fossile.

Global Bioenergies annonce aujourd’hui la commande par Shell de volumes d’essai de deux dérivés de bio-isobutène auprès de Global Bioenergies. Les deux composés seront fabriqués et livrés dans les prochaines semaines.

Marc Delcourt, co-fondateur et directeur général de Global Bioenergies, commente : « La première mission de notre unité de Pomacle est de commercialiser de l’isododécane renouvelable pour l’industrie cosmétique, mais cette unité peut également alimenter d’autres marchés : nous avons récemment reçu des demandes de bio-isobutène et ses dérivés de la part de plusieurs prospects dans des différents domaines. ».

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies convertit des ressources végétales en composés utilisés en cosmétique ainsi que dans les domaines de l’énergie et des matériaux. Après avoir lancé en 2021 la première marque de maquillage longue-tenue et naturelle LAST ® , Global Bioenergies commercialise à présent l’Isonaturane ® 12, son ingrédient-clé, aux grands acteurs de la cosmétique afin d’améliorer la naturalité de leurs formulations et leur empreinte environnementale. Son procédé a de nombreuses applications en chimie de spécialité, ainsi que dans le domaine des polymères. A terme, Global Bioenergies porte la perspective de réduire les émissions de CO 2 du transport aérien et de contribuer ainsi à limiter le réchauffement climatique. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE).

