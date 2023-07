Global Bioenergies revoit ses ambitions à la hausse

Evolution du dimensionnement d’usine pour atteindre de plus grands volumes et des prix plus compétitifs

Production destinée au marché de la cosmétique puis aux carburants d’aviation durables

Préparation de la réplicabilité du modèle en vue d’un déploiement international

Evry, le 27 juillet 2023 – 17h45 : Global Bioenergies (FR0011052257 – ALGBE), spécialiste de la conversion des ressources végétales en composés chimiques utilisés dans de nombreux domaines de pointe tels que les cosmétiques et l’énergie, annonce revoir à la hausse ses ambitions industrielles et décide d’ajuster sa feuille de route pour se concentrer dès à présent sur un projet d’usine de plus grande capacité de production que l’usine ViaViridia afin de répondre aux attentes de ses interlocuteurs industriels, commerciaux et financiers. Cette usine dimensionnée pour produire 10 000 tonnes d’isobutène et dérivés par an (contre 2 000 tonnes dans le projet précédent) visera les marchés de la cosmétique puis celui des carburants d’aviation durables pour lequel Global Bioenergies vient d’obtenir la certification ASTM.