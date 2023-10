Global Bioenergies publie son rapport financier semestriel 2023

Global Bioenergies annonce aujourd’hui la publication de son rapport financier semestriel, rendu disponible sur le site internet de la Société dans la rubrique « Investisseurs ».

Pour rappel, la Société a publié une synthèse des comptes du Groupe au premier semestre 2023 dans le communiqué de presse du 19 septembre 2023. Ces comptes affichent un chiffre d’affaires record de 3,1M€ et une perte nette réduite à -4,1M€ (contre -5,8M€ au S1 2022 et -7,6M€ au S1 2021).

