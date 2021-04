Global Bioenergies publie son rapport financier annuel 2020

Paris, le 20 avril 2021 - Global Bioenergies annonce aujourd'hui la publication de son rapport financier annuel, rendu disponible sur le site internet de la Société dans la rubrique « Investisseurs ».

Samuel Dubruque, Directeur Administratif et Financier de Global Bioenergies, indique : « Lors de la publication des résultats annuels le 15 mars dernier, nous avions annoncé une perte 2020 de 11,1 M€ à l'échelle du Groupe, en réduction pour la troisième année consécutive, et une trésorerie brute à la date de la publication de 15,2 M€. Si ces résultats encourageants démontrent notre rigueur, l'année 2020 reste surtout caractérisée par l'appropriation des rouages fins du marché de la cosmétique et l'identification précise de la valeur ajoutée que nous apportons au domaine dans son engagement en faveur du développement durable.

La détermination exemplaire des grands acteurs de la cosmétique inspire désormais l'ensemble des acteurs du domaine : tous cherchent à accroître plus encore la naturalité de leurs formulations, avec l'éternel défi de ne pas compromettre les performances des produits.

Global Bioenergies se trouve au cœur de ce sujet de la naturalité et de la performance : notre procédé innovant nous permet de produire aujourd'hui des molécules d'origine végétale en tous points semblables à quelques-uns des ingrédients les plus utilisés historiquement par l'industrie cosmétique. Pour réaliser son ambition d'être le premier domaine à se libérer entièrement des ressources pétrolières, le domaine de la cosmétique devra s'appuyer sur les sciences du vivant et sur des innovations telles que la nôtre. »

Marc Delcourt, Directeur Général de Global Bioenergies, complète : « Dès cet été, nous lancerons la première marque de maquillage au monde issue des biotechnologies. Cette approche nouvelle et inattendue permettra au maquillage longue tenue d'atteindre la naturalité avec des performances égalant celles des meilleures références du marché. Nous avons fait appel aux meilleurs professionnels du domaine pour développer cette gamme innovante en une vaste palette de produits et de couleurs.

Notre deuxième horizon sera d'alimenter, dès 2022, les grands noms du secteur au fur et à mesure que les capacités de production de nos ingrédients augmenteront, pour qu'ils puissent eux-aussi naturaliser leurs formules de maquillage longue tenue.

Puis nous servirons les domaines adjacents, en particulier les soins de peau et les soins capillaires, dans lesquels nos ingrédients sont également très utilisés.

Enfin, nous maintenons notre ambition de produire à terme de très grands volumes : notre procédé permettra notamment de produire des carburants aériens renouvelables, afin de réduire les émissions de CO 2 de ce mode de transport. »

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies a développé un procédé de conversion de ressources végétales en une famille d'ingrédients clés utilisés dans le domaine de la cosmétique. Le procédé a d'abord été développé en laboratoire, où la Société continue d'en améliorer les performances. Il fonctionne aujourd'hui en pilote et en démonstrateur, à une capacité suffisante pour permettre à la Société d'accéder au marché en créant, dans un premier temps, une marque de maquillage longue durée en propre. La Société travaille à l'augmentation progressive de ses capacités de production, et porte l'ambition d'améliorer l'empreinte environnementale non seulement du domaine de la cosmétique, mais aussi d'autres domaines tels que les transports ou les matériaux. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 - ALGBE)

Contact

GLOBAL BIOENERGIES

Samuel DUBRUQUE

Directeur Administratif et Financier

Téléphone : 01 64 98 20 50

invest@global-bioenergies.com

