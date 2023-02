Global Bioenergies : Premier chiffre d’affaires significatif en 2022

Début de la production à vocation commerciale et chiffre d’affaires de 0,7m€



Trésorerie brute de 8,8 millions d’euros au 31 décembre 2022



Evaluation de maturité RSE de 56/100 selon l’indice Gaïa, supérieure à la moyenne nationale





Paris, le 14 février 2023 : Le Conseil d’administration de Global Bioenergies tenu hier a arrêté les comptes annuels 2022, lesquels affichent une perte maîtrisée de 12m€ .



Samuel Dubruque, Directeur Administratif et Financier de Global Bioenergies, commente : « 2022 se caractérise par la construction et la mise en service de l’unité de Pomacle, et par l’organisation de toute la chaîne de sous-traitants permettant de produire de l’Isonaturane®. Le chiffre d’affaires 2022 marque une rupture en passant de 100k€ à 700k€, sans même la prise en compte de la livraison du premier lot d’Isonaturane® – entre autres à L’Oréal – qui aura lieu sur S1 2023. La perte nette est analogue à celle de 2021, avec une structure de dépenses plus centrée sur les activités de production. Le développement de nos projets et la croissance de nos capacités de production sont suivis par plusieurs acteurs pétroliers, notamment Shell, avec qui nous avons signé un contrat de partenariat. »



Marc Delcourt, co-fondateur et Directeur Général de Global Bioenergies, précise : « Développer une filière de production à ce point innovante est un défi extraordinairement ambitieux. Nous sommes fiers des accomplissements de 2022. La dernière campagne à Pomacle nous a permis