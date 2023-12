Global Bioenergies précise le calendrier du projet de construction de sa nouvelle usine d’isobutène biosourcé pour la cosmétique

Evry, le 21 décembre 2023 –07h30 : Global Bioenergies (FR0011052257 – ALGBE), acteur de la biologie industrielle, annonce que le calendrier prévisionnel de construction et de mise en service d’ici 2027 de sa nouvelle usine se précise. La technologie de production utilisée est actée et sera fondée sur le procédé dit « voie directe » avec une intégration totale de la chaîne de production et une minimisation des intrants requis. La finalisation de l’avant-projet sommaire, concomitamment à la signature de la première tranche du financement de l’usine, est prévue à l’été 2024. Cette première tranche inclura une partie du financement de 16,4 M€ attribué par Bpifrance dans le cadre du plan France 2030. Une fois établi, l’avant-projet détaillé sera mené afin de finaliser la préparation de la construction de l’usine qui s’étalera entre 2025 et 2027 et sera réalisée sur le territoire français.