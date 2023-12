COMMUNIQUE DE PRESSE

Global Bioenergies précise le calendrier du projet de construction de sa nouvelle usine d’isobutène biosourcé pour la cosmétique

Evry, le 21 décembre 2023 –07h30 : Global Bioenergies (FR0011052257 – ALGBE), acteur de la biologie industrielle, annonce que le calendrier prévisionnel de construction et de mise en service d’ici 2027 de sa nouvelle usine se précise. La technologie de production utilisée est actée et sera fondée sur le procédé dit « voie directe » avec une intégration totale de la chaîne de production et une minimisation des intrants requis. La finalisation de l’avant-projet sommaire, concomitamment à la signature de la première tranche du financement de l’usine, est prévue à l’été 2024. Cette première tranche inclura une partie du financement de 16,4 M€ attribué par Bpifrance dans le cadre du plan France 2030. Une fois établi, l’avant-projet détaillé sera mené afin de finaliser la préparation de la construction de l’usine qui s’étalera entre 2025 et 2027 et sera réalisée sur le territoire français.

Cette nouvelle usine sera la première au monde à convertir à grande échelle des matières premières végétales en dérivés d’isobutène, aux propriétés de hautes performances particulières. Dans les marchés de la cosmétique, les produits seront commercialisés sous la marque Isonaturane™ avec des applications allant du maquillage aux soins dermo-cosmétiques.

Roland Desvignes, Directeur Industriel de Global Bioenergies , précise : « J’ai rejoint Global Bioenergies en juillet dernier pour mettre en œuvre cette technologie unique à la croisée de la biologie industrielle et de la chimie verte. Le projet, déjà soutenu par l’Etat à hauteur de 16,4 M€, progresse bien et repose sur l’articulation de deux ingénieries spécialisées dans chacun de ces deux domaines . »

Cette usine amorcera également la production de carburants d’aviation durables (SAF pour « Sustainable Aviation Fuel »), marché pour lequel Global Bioenergies a obtenu en juin dernier la certification ASTM, et ouvrira la porte à l’implantation de multiples usines de plus grande taille focalisées sur cette application. C’est dans ce contexte que le Groupe a récemment initié une réflexion concernant une unité de production de plusieurs dizaines de milliers de tonnes spécifiquement dédiée aux SAF avec une entrée en service prévue en 2030, c’est-à-dire au moment de l’extension du mandat européen à 6% de SAF pour tous les vols au décollage de l’Europe.

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies substitue des produits d’origine pétrolière par des produits d’origine naturelle. En quête de naturalité sans compromis sur la performance, les acteurs de la cosmétique sont les premiers clients de la Société. Dès 2027, la Société exploitera son procédé innovant dans une usine de grande envergure. A horizon 2030, la Société prévoit de devenir un des leaders de l’immense marché émergent des carburants d’aviation durables afin de lutter contre le réchauffement climatique. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE). L’Oréal est son premier actionnaire avec 13,5% du capital.

Contacts





GLOBAL BIOENERGIES

+33 (0)1 64 98 20 50

invest@global-bioenergies.com







Suivez notre actualité







Recevez directement l’information de Global Bioenergies en vous inscrivant sur https://www.global-bioenergies.com/inscription-newsletter/







Suivez-nous sur LinkedIn :

Global Bioenergies











NewCap – Relations investisseurs



Louis-Victor Delouvrier

Quentin Massé

globalbioenergies@newcap.eu



+33 (0)1 44 71 94 94







NewCap – Relations Médias







Nicolas Merigeau

globalbioenergies@newcap.eu

+33 (0)1 44 71 94 98

Pièce jointe