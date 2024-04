Global Bioenergies certifiée ISO 9001

Global Bioenergies (FR0011052257 – ALGBE), acteur de la biologie industrielle, annonce l’obtention de la certification ISO 9001:2015, reconnue à l’échelle mondiale en tant que référence en matière de qualité. Cette certification vient formaliser 3 ans d’efforts de la Société dans la mise en place de ses activités de production et de commercialisation. Ses objectifs principaux consistent à assurer la qualité des produits commercialisés et la satisfaction clients afin de répondre pleinement à la forte traction commerciale, exprimée notamment par la réception de lettres d’intention dépassant la capacité de l’usine se focalisant sur les marchés cosmétiques .

Laurence Pruvost, Responsable Assurance Qualité chez Global Bioenergies, déclare : « Nous sommes fiers d’annoncer l’obtention de cette certification. Elle reflète l’engagement de toutes les équipes dans la mise en place d’une démarche globale qui répond aux exigences de nos parties prenantes, et en particulier de nos clients. Cette certification ISO 9001:2015 s’inscrit ainsi dans un programme plus large d’amélioration continue des processus de l’entreprise, qui vise à l’excellence opérationnelle pour accompagner notre développement industriel. »