Global Bioenergies annonce la nomination de Martin Stephan au poste de Chief Business Officer

Evry, le 19 octobre 2023 – 07h45 : Martin Stephan rejoint Global Bioenergies en tant que Chief Business Officer.

Martin Stephan a fait toute sa carrière dans l’industrie chimique, en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse. En tant que Directeur Général Délégué de CARBIOS de 2017 à 2022, il a notamment contribué à la forte croissance de cet acteur majeur de la chimie verte coté en bourse.

Il a précédemment occupé des fonctions stratégiques en tant que responsable des ventes au niveau international dans des groupes d’envergure mondiale, en particulier au sein des sociétés The Chemours Company et Du Pont de Nemours, le leader mondial des produits de spécialités innovants pour l’industrie. Martin Stephan est diplômé d’HEC.