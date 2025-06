Global Bioenergies: à la recherche d'un repreneur information fournie par Cercle Finance • 04/06/2025 à 11:50









(CercleFinance.com) - Confrontée à une situation financière difficile, la 'greentech' Global Bioenergies s'est mise à la recherche d'un acquéreur, a annoncé hier soir la société.



L'entreprise, à l'origine d'un procédé qui permet de produire du carburant aérien à partir de ressources renouvelables, explique qu'elle ne dispose plus que d'une trésorerie de trois millions d'euros, alors que ses dettes bancaires se montent toujours à 13,1 millions d'euros.



La société, qui n'avait pas réussi à financer son projet d'usine, ajoute ne pas être parvenue à trouver des investisseurs stratégiques afin de financer la poursuite de son activité, même sous la forme d'un projet de R&D.



La reprise d'activité devrait prendre la forme d'une 'prépack cession' dans le cadre d'une procédure de conciliation, ce qui signifie que les produits perçus ne permettraient vraisemblablement aucun remboursement des actionnaires, pour lesquels la perte serait alors totale.



Coté à la Bourse de Paris, le titre s'écroulait de 91% dans le sillage de ces annonces, autour de 0,08 euro après une introduction à près de 20 euros l'action en 2011.



La date limite de dépôt des offres est fixée au 9 juillet, date à partir de laquelle les différents repreneurs potentiels seront étudiées avant qu'un d'entre eux soit éventuellement choisi par le Tribunal de Commerce d'Evry.



Le dénouement pourrait intervenir en septembre ou en octobre 2025.





Valeurs associées GLOBAL BIOENERGIES 0,0998 EUR Euronext Paris -89,33%