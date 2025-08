Glencore : décroche de -5% vers 286GBP information fournie par Cercle Finance • 06/08/2025 à 17:46









(Zonebourse.com) - Glencore ricoche sous la résistance oblique qui gravite vers 328GBP, le titre décroche de -5% vers 286GBP et se rapproche de la MM20 qui gravite vers 282GBP.

Glencore pourrait revenir combler le 'gap' des 258GBP du 5 mai, un palier de soutien se présente ensuite vers 250GBP.





Valeurs associées GLENCORE 284,675 GBX LSE -5,44%