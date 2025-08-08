GlaxoSmithKline va recevoir un paiement de 370 millions de dollars

(AOF) - Le laboratoire GlaxoSmithKline a annoncé que dans le cadre du règlement à l’amiable relatif aux brevets ARNm conclu entre CureVac et BioNTech du 7 août dernier, il allait recevoir 370 millions de dollars. La multinationale britannique percevra également une redevance de 1% sur les ventes aux États-Unis du vaccin à ARNm contre la grippe, la Covid-19 et les vaccins combinés associés par BioNTech et Pfizer à compter de début 2025.
Ces paiements sont dus conformément aux termes de l'accord de licence existant avec CureVac.
