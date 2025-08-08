 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
GlaxoSmithKline va recevoir un paiement de 370 millions de dollars
information fournie par AOF 08/08/2025 à 11:57

(AOF) - Le laboratoire GlaxoSmithKline a annoncé que dans le cadre du règlement à l’amiable relatif aux brevets ARNm conclu entre CureVac et BioNTech du 7 août dernier, il allait recevoir 370 millions de dollars. La multinationale britannique percevra également une redevance de 1% sur les ventes aux États-Unis du vaccin à ARNm contre la grippe, la Covid-19 et les vaccins combinés associés par BioNTech et Pfizer à compter de début 2025.

Ces paiements sont dus conformément aux termes de l'accord de licence existant avec CureVac.

Valeurs associées

BIONTECH SP ADS
111,3500 USD NASDAQ +0,04%
CUREVAC
4,668 EUR Tradegate -0,38%
CUREVAC
4,6820 EUR XETRA +0,39%
CUREVAC
5,480 USD LSE Intl -0,90%
CUREVAC
5,4600 USD NASDAQ +0,18%
GSK
1 395,250 GBX LSE +0,89%
PFIZER
24,255 USD NYSE +1,23%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

