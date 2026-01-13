Glaukos s'effondre après avoir réaffirmé ses prévisions de ventes nettes annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 janvier - ** Les actions de la société de technologie médicale Glaukos GKOS.N ont baissé de 12 % à 97 $ dans les échanges prolongés ** Réaffirme ses prévisions de chiffre d'affaires net pour 2026 dans la fourchette de 600 millions à 620 millions de dollars

** Prévision préliminaire d'un chiffre d'affaires net de 507 millions de dollars pour l'année 2025, par rapport à la projection précédente de 490 millions à 495 millions de dollars

** Le chiffre d'affaires net du 4ème trimestre devrait augmenter de 36% à 143 millions de dollars, contre 129,5 millions de dollars estimés - données compilées par LSEG

** GKOS publiera ses résultats du 4ème trimestre et de l'année complète le 17 février

** Les actions ont chuté de ~25% en 2025