Glass Lewis recommande aux investisseurs de WEX d'élire deux candidats dissidents au conseil d'administration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails du rapport et d'informations sur la course aux procurations) par Svea Herbst-Bayliss

Le cabinet de conseil Glass Lewis a recommandé mardi aux actionnaires de WEX WEX.N d'élire deux des trois candidats proposés par l'investisseur activiste Impactive Capital dans la course aux procurations de cette année, arguant qu'un "certain degré de changement au niveau du conseil d'administration est justifié".

Glass Lewis a soutenu la cofondatrice du fonds spéculatif Impactive Capital, Lauren Taylor Wolfe, et le cadre Kurt Adams, spécialisé dans les technologies et les paiements, et a exhorté les investisseurs à ne pas voter pour la directrice générale de WEX, Melissa Smith, et pour l'administrateur Stephen Smith (qui n'a aucun lien de parenté avec la directrice générale).

Les actionnaires voteront le mois prochain, à moins que les deux parties ne règlent leur différend, l'une des batailles les plus âpres et les plus disputées de l'année au sein du conseil d'administration, avant l'assemblée annuelle du 5 mai. Le fonds spéculatif accuse Melissa Smith d'être responsable de la faiblesse du cours de l'action de la société, estime que sa rémunération est trop élevée et considère que le conseil d'administration n'a pas de bons résultats en matière de gouvernance.

Glass Lewis soutient qu'Impactive a identifié une période de sous-performance dans la société de services de gestion de l'information et que les votes de l'année dernière lors de l'assemblée annuelle suggèrent que les investisseurs sont de plus en plus préoccupés par les administrateurs, y compris la directrice générale. Mais elle reconnaît également que la société a pris des mesures, notamment en renouvelant le conseil d'administration, pour tenter d'améliorer la situation.

"Pris ensemble, ces facteurs soutiennent la conclusion qu'un certain changement au niveau du conseil d'administration est justifié. Toutefois, ils ne justifient pas clairement la nécessité d'une reconstitution plus importante du conseil à ce stade", indique le rapport, dont Reuters a pris connaissance.

Le grand rival de Glass Lewis, Institutional Shareholder Services, devrait publier son rapport prochainement. Les investisseurs s'appuient souvent sur les recommandations de ces deux sociétés pour orienter leurs votes sur des sujets brûlants tels que le choix des membres d'un conseil d'administration.

Impactive souhaite que les actionnaires remplacent Melissa Smith, directrice générale de longue date, au sein de son conseil d'administration, mais ne demande pas qu'elle soit démise de ses fonctions de directrice générale.

Les efforts déployés pour régler le conflit ont jusqu'à présent échoué. Impactive a proposé que WEX nomme un dirigeant d'Impactive et un second candidat dissident et a également soulevé la question de la séparation des rôles de président et de directrice générale au sein du conseil d'administration, selon le rapport Glass Lewis. WEX est restée réticente à nommer un représentant d'Impactive, a écrit Glass Lewis.