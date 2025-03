GL events fait évoluer son capital

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - GL events, groupe intégré des métiers de l’évènement, annonce l’évolution de son actionnariat. Polygone et Amar Family Office ont acquis ce jour l’intégralité de la participation restante dans GL events détenue par Sofina, soit 7% du capital de GL events. Dans le cadre de cette opération, Amar Family Office, via sa filiale Holgespar Luxembourg SA, a acquis 3,5% des actions de GL events, soit 1 051 364 actions tandis que Polygone a acquis le solde restant, soit 1 051 365 actions qui représentent 3,5% du capital du groupe.

