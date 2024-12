Gl events en négociations exclusives pour l'exploitation du Stade de France

(AOF) - GL events (+2,26% à 17,20 euros) est bien orienté alors que le spécialiste des métiers de l'événement est entré en négociations exclusives avec l'Etat en vue d'obtenir l'exploitation du Stade de France (93) pour les 30 prochaines années, selon des informations de l'AFP, confirmées par "Les Echos". L'entreprise lyonnaise a été préférée à l'autre candidat en lice, le consortium Vinci - Bouygues qui exploite l'enceinte dyonisienne depuis son inauguration en 1995 et dont le propriétaire est l'Etat. Le nouveau contrat de concession devrait être signé en avril 2025.

