GL events affiche une performance solide en 2025
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 18:28

En 2025, GL events a généré un chiffre d'affaires de 1,721 milliards d'euros en croissance de 5% et de 7% à changes constants. Cette performance s'explique par plusieurs facteurs clés, dont la résilience et la diversification du modèle économique du groupe à travers l'ensemble de ses activités.

L'exercice a été marqué par une croissance exceptionnelle portée par un rebond significatif au quatrième trimestre soutenu par des "Jumbo events" d'envergure mondiale tels que l'Exposition Universelle d'Osaka, les premiers jalons des Jeux Olympiques et Paralympiques de Milano Cortina 2026 et des Jeux Asiatiques d'Aichi Nagoya ainsi que par la prise en main réussie d'enceintes comme le Stade de France et le déploiement du modèle GL events au Parc Chanot de Marseille.

Grâce à ses investissements et à une gestion rigoureuse des coûts, le groupe poursuit l'amélioration de sa rentabilité opérationnelle. L'Ebitda progresse de 8% en 2025 à 250 MEUR, soit une marge de 14,5% en hausse de 30 points de base.

Le ROC du groupe est en hausse de 16% et atteint 176 MEUR. Cette réussite opérationnelle se traduit également par une amélioration continue du ROCE de 1,9 point vs 2024 et 2,8 points vs 2023.La dette s'élève à 471 MEUR, soit une baisse de 46 MEUR.

Le résultat net part du Groupe 2025 est en croissance de 12% à 86 MEUR.

Le BNPA est en croissance de 12% en 2025 à 2,88EUR, traduisant une augmentation significative de la valeur créée pour les actionnaires. Le conseil d'administration proposera le versement d'un dividende de 1 EUR par action au titre de l'exercice 2025, soit une progression de 11% par rapport au dividende versé au titre de l'exercice 2024.

Côté perspectives, malgré un contexte géopolitique toujours instable, GL events anticipe une nouvelle année de développement portée par les activités de GL events Live et GL events Venues :

- une croissance à changes et périmètre constants de son chiffre d'affaires supérieure à 8% ;

- une croissance de son résultat opérationnel ;

- un programme de capex de l'ordre de 80 MEUR.

En outre, hors opérations de croissance externe en cours d'étude ou de finalisation, la dette nette du groupe devrait continuer de baisser légèrement et les ratios de financement s'améliorer.En parallèle de la publication de ses résultats annuels, GL events annonce qu'il est "en attente de l'aval de l'Autorité de la concurrence pour finaliser la reprise des activités de gestion des salles évènementielles en région et de la salle Pleyel à Paris auprès de Fimalac Entertainment.

Parallèlement, le groupe Fimalac prévoit de prendre une participation d'environ 1% au capital de GL events, plutôt que l'entité Polygone SA initialement envisagée.

Par ailleurs, le conseil d'administration, sur proposition du PDG et après avis favorable du comité des nominations et des rémunérations, a décidé de nommer Sylvain Bechet en qualité de directeur général adjoint, exerçant un mandat social. Dans le cadre de ses nouvelles responsabilités, il supervisera les fonctions support du groupe, en complément de ses attributions actuelles de directeur général finances et investissements.

