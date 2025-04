Givaudan voit ses ventes progresser au 1T et compte augmenter ses prix

Une étudiante dans un laboratoire de Givaudan, à Argentueil. ( AFP / ERIC FEFERBERG )

Le groupe suisse Givaudan, spécialisé dans les parfums et arômes, a publié jeudi des ventes en hausse pour le premier trimestre, portées par la parfumerie fine, et dit prévoir d'augmenter ses prix pour compenser la hausse de ses coûts, y compris les droits de douane.

Le groupe, qui conçoit des fragrances pour les grands noms de la parfumerie tels que Christian Dior ou Prada, affirme être "très susceptible de dépasser la limite supérieure" de son objectif de croissance qu'il s'était fixé pour son chiffre d'affaires sur cinq ans.

Pour le premier trimestre, Givaudan a fait état d'un chiffre d'affaires de 1,97 milliard de francs suisses (2,1 milliards d'euros), en hausse de 8,5% par rapport à la même période un an plus tôt. La progression se chiffre à 7,4% hors effets de changes et acquisitions, précise-t-il dans un communiqué.

Sa division Parfums et beauté a dégagé un chiffre d'affaires de 1 milliard de francs, en hausse de 12,2% une fois converti en francs suisses, et de 9,8% hors effets de changes et acquisitions, dépassant prévisions.

Les analystes interrogés par l'agence suisse AWP tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 1,93 milliard au niveau du groupe et de 953 millions dans la division de parfums et produits de beauté.

Les ventes dans la parfumerie fine se sont accrues de 16,7% durant le premier trimestre.

Sa division dédiée aux arômes a quant à elle enregistré une hausse de ses ventes de 5% à 968 millions de francs, inférieure aux prévisions des analystes qui les attendaient à 976 millions.

Le directeur général du groupe, Gilles Andrier, a décrit le début d'année comme "solide". Mais le groupe devra faire "preuve d'agilité face aux défis que pourraient poser l'environnement macroéconomique global" dans un contexte "d'incertitude persistante concernant les tarifs commerciaux globaux", a-t-il déclaré dans le communiqué.

Compte tenu de la hausse du coût des matières premières en 2025, "qui inclut la hausse des tarifs", le groupe compte négocier des hausses de prix avec ses clients, ajoute le communiqué.

Pour les cinq années couvrant la période allant jusqu'en 2025, Givaudan s'était fixé pour objectif de faire croître ses ventes (hors effets de changes et acquisitions) de 4 à 5% par an. Mais au vu de sa croissance, de 7,2% en moyenne pour la période allant de 2021 à 2024, et de ce bon début d'année, le groupe estime qu'il est "très susceptible" de dépasser cet objectif.