Givaudan: acquisition de Vollmens Fragrances au Brésil information fournie par Cercle Finance • 27/06/2025 à 09:15









(CercleFinance.com) - Givaudan annonce avoir conclu un accord en vue d'acquérir une participation majoritaire dans Vollmens Fragrances Ltda, une maison de parfums basée à Saltinho (Brésil) et opérant dans toute l'Amérique latine, en Afrique et en Amérique du Nord.



Vollmens Fragrances Ltda emploie 180 professionnels et ses activités auraient représenté environ 25 millions de francs suisses de ventes supplémentaires pour les résultats de Givaudan en 2024 sur une base pro forma.



Ses dirigeants fondateurs, Nestor Francisco et Rinaldo José Mendes, continueront à diriger Vollmens à l'avenir, dans le cadre de cet accord que le groupe suisse de parfums et d'arômes financera par des ressources existantes.



La transaction, dont les termes financiers ne sont pas précisés, devrait être finalisée au second semestre 2025. Givaudan et la famille fondatrice de Vollmens ont la possibilité de faire augmenter encore la participation de Givaudan à l'avenir.







Valeurs associées GIVAUDAN 3 897,000 CHF Swiss EBS Stocks +0,46%