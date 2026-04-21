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GitLab en hausse après l'annonce d'une intégration plus poussée avec AWS
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 22:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 avril - ** Les actions de la société de développement de logiciels GitLab GTLB.O ont augmenté de 6 % à 23,47 $ après la fermeture des marchés

** GTLB collabore avec AWS d'Amazon AMZN.O pour apporter le développement, la sécurité et les opérations agentiques aux équipes d'entreprise

** Les clients communs peuvent désormais acheminer l'inférence de GitLab Duo Agent Platform via Amazon Bedrock

** Pour les organisations déjà standardisées sur AWS, l'intégration apporte GitLab Duo Agent Platform dans leur environnement existant

** GTLB a chuté de 41 % depuis le début de l'année, à la clôture de mardi

Valeurs associées

AMAZON.COM
249,9100 USD NASDAQ +0,66%
GITLAB RG-A
22,1500 USD NASDAQ +2,26%
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