Gitlab chute après que RBC ait abaissé sa note à "performance du secteur"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 avril - ** Les actions de la société de développement de logiciels Gitlab GTLB.O chutent de 2,19 % à 20,95 $ avant-bourse

** RBC Capital Markets abaisse la note de l'action de "surperformance" à "performance du secteur", et réduit son objectif de cours (PT) de 33 $ à 25 $, ce qui représente une hausse de 16,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action à 21,42 $

** La société de courtage indique que les vents contraires à court terme persistent en raison des comparaisons de prix difficiles, des risques de vente, des licenciements réduisant le nombre de sièges, et des pressions géopolitiques et concurrentielles, tandis que la plateforme Duo Agent n'est pas susceptible d'aider les résultats à court terme

** Le risque de nouvelles suppressions d'emplois, qu'elles soient liées à l'IA ou à une réduction plus large des coûts, pourrait peser sur le sentiment à l'égard de GTLB - RBC

** Sur 29 sociétés de courtage, 11 notent l'action à « acheter » ou plus, 17 à « conserver » et 1 à « vendre »; leur objectif de cours médian est de 30 $ - données compilées par LSEG.

** À la clôture de la veille, l'action était en baisse d'environ 43 % depuis le début de l'année