Gimv revient vers ses plus hauts annuels après de solides semestriels
La société d'investissement belge explique que les performances soutenues de ses sociétés détenues en portefeuille se sont traduites par un rendement du portefeuille de 9,5% non annualisé.
Le bénéfice net ressort à 126,9 millions d'euros, soit 3,4 euros par action, sur le premier semestre, avec une augmentation de la valeur des capitaux propres par action de 6,3% à 53,9 euros.
La valeur totale de son portefeuille a par ailleurs atteint un niveau record à près de deux milliards d'euros (1,95 milliard).
Dans une note de réaction, les analystes de KBC saluent la 'résilience' des performances opérationnelles du groupe basé à Anvers.
'Gimv affiche un premier semestre 2025 solide, qui montre qu'il réussit parfaitement sa stratégie de croissance accélérée marquée par des investissements de 317 millions d'euros en seulement six mois, soit l'équivalent du volume total de l'année précédente', souligne la banque.
'Malgré un ralentissement de la consommation et de l'industrie en Europe, les sociétés de son portefeuille ont fait preuve de résilience, avec une croissance de 6,8 % au niveau du chiffre d'affaires et de 6,3 % s'agissant de l'Ebitda', poursuit l'établissement financier.
'Avec une trésorerie totale qui dépasse 650 millions d'euros, Gimv dispose d'importantes munitions pour poursuivre son expansion', salue KBC, qui met en avant l'exécution, le flux de transactions et la qualité du portefeuille de l'entreprise, considérant qu'il s'agit aujourd'hui de l'un des acteurs les plus performants du 'private equity' intermédiaire en Europe.
KBC ajoute que le titre accuse actuellement une décote par rapport à sa valeur nette comptable (NAV) d'environ 20%, contre une moyenne de 18,6% sur deux ans, ce qui le conduit à réitérer sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 56 euros.
Suite à cette publication, l'action Gimv progressait de 5%, portant à 15% ses gains depuis le début de l'année pour une capitalisation qui atteint désormais 1,62 milliard d'euros.
