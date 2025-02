Gimv: la levée de fonds devrait être largement souscrite information fournie par Cercle Finance • 07/02/2025 à 12:10









(CercleFinance.com) - Gimv a annoncé vendredi que son augmentation de capital avait reçu un très bon accueil de la part de ses actionnaires, alors que l'opération a pris fin hier soir.



Dans un communiqué, la société d'investissement indique que 82,5% de ses actionnaires ont souscrit à l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), première phase de la levée de fonds.



Aux termes de l'opération, quatre DPS doivent permettre de souscrire à une action nouvelle, sur la base d'un prix unitaire de 34,50 euros.



D'après Gimv, les souscriptions reçues représentent l'émission de quelque 5,9 millions d'actions nouvelles sur les 7,15 millions devant être mises sur le marché dans le cadre de la transaction qui doit permettre de lever un total de 247 millions d'euros.



Les droits préférentiels non-exercés doivent maintenant être convertis en un nombre équivalent de 'scrips' qui seront mis en vente dans le cadre d'un placement privé destiné à des investisseurs institutionnels belges et internationaux.



L'action Gimv restait suspendue vendredi à la Bourse de Bruxelles dans l'attente des résultats de ce placement.





Valeurs associées GIMV 36,45 EUR Euronext Bruxelles 0,00%