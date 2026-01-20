 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Gimv investit dans l'allemand Exciva avec l'objectif d'avancer dans Alzheimer
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 13:45

Gimv a annoncé mardi avoir mené un tour de table de 51 millions d'euros aux côtés du fonds suédois EQT et d'autres investisseurs afin de permettre à la société biopharmaceutique allemande Exciva de poursuivre ses projets consistant à développer de nouvelles thérapies contre la maladie d'Alzheimer.

La société de portefeuille belge explique que ce financement de série B doit permettre à l'entreprise basée à Heidelberg de faire entrer son principal candidat-médicament Deraphan en étude clinique de phase II avec un essai devant se dérouler en Europe, aux USA et au Canada après des tests de phase I ayant démontré sa sécurité d'utilisation et son innocuité.

Le Deraphan mis au point par Exciva associe deux éléments déjà testés et validés cliniquement, une combinaison conçue afin de se montrer plus efficace tout en présentant moins de risques que les traitements actuellement disponibles.

Valeurs associées

GIMV
44,100 EUR Euronext Bruxelles -2,86%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank