Gimv investit dans l'allemand Exciva avec l'objectif d'avancer dans Alzheimer
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 13:45
La société de portefeuille belge explique que ce financement de série B doit permettre à l'entreprise basée à Heidelberg de faire entrer son principal candidat-médicament Deraphan en étude clinique de phase II avec un essai devant se dérouler en Europe, aux USA et au Canada après des tests de phase I ayant démontré sa sécurité d'utilisation et son innocuité.
Le Deraphan mis au point par Exciva associe deux éléments déjà testés et validés cliniquement, une combinaison conçue afin de se montrer plus efficace tout en présentant moins de risques que les traitements actuellement disponibles.
