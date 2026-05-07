Gilead revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026, mais abaisse ses prévisions de bénéfices en raison d'acquisitions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Deena Beasley

Gilead Sciences GILD.O a annoncé jeudi un bénéfice au premier trimestre supérieur aux prévisions et a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026, mais a déclaré s'attendre désormais à une perte pour l'année en raison de charges et de coûts de financement liés à des acquisitions récentes.

Le laboratoire pharmaceutique a revu à la hausse ses estimations de ventes pour 2026 concernant le médicament de prévention du VIH Yeztugo , lancé aux États-Unis l'année dernière, les portant à 1 milliard de dollars contre 800 millions précédemment. Les ventes du médicament au premier trimestre ont totalisé 166 millions de dollars, dépassant les 143 millions de dollars prévus par Wall Street, selon les données de LSEG.

Gilead a relevé ses prévisions globales de ventes pour 2026 de 400 millions de dollars, les portant à une fourchette comprise entre 30 et 30,4 milliards de dollars. La société table désormais sur une perte ajustée pour l'année comprise entre 1,05 et 0,65 dollar par action, contre une estimation de bénéfice précédente de 8,45 à 8,85 dollars, en raison des accords visant à acquérir la société de thérapie cellulaire Arcellx , le développeur de médicaments auto-immuns Ouro Medicines et le développeur de médicaments anticancéreux Tubulis .

Hors une charge de 11,5 milliards de dollars qui sera comptabilisée au deuxième trimestre au titre de ces opérations, les prévisions de bénéfices de Gilead resteraient inchangées, a déclaré le directeur financier Andrew Dickinson lors d'une interview.

Au premier trimestre, Gilead a affiché un bénéfice par action ajusté de 2,03 dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1,91 dollar, selon les données de LSEG.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 4 % pour atteindre 6,96 milliards de dollars, dépassant les prévisions de Wall Street qui s'élevaient à 6,91 milliards de dollars.

"Nous avons connu un autre trimestre très solide, avec une croissance tirée par la demande dans tous nos secteurs d'activité", a déclaré le directeur général Daniel O'Day.

Les ventes trimestrielles du médicament anti-VIH Biktarvy ont augmenté de 7 % pour atteindre 3,36 milliards de dollars, un chiffre légèrement supérieur aux estimations des analystes, qui s'élevaient à 3,32 milliards de dollars.

Gilead a indiqué que les ventes de son portefeuille de produits contre les maladies hépatiques ont augmenté de 1 % pour atteindre 767 millions de dollars, tandis que celles des produits de thérapie cellulaire ont chuté de 12 % à 407 millions de dollars, reflétant une concurrence accrue. Les ventes du médicament anticancéreux Trodelvy ont progressé de 37 % pour atteindre 402 millions de dollars.

Le bénéfice net du trimestre est passé à 1,61 dollar par action, contre 1,04 dollar par action un an plus tôt.