Gilead renforce son portefeuille d'immunologie en rachetant Ouro Medicines pour plus de 2 milliards de dollars

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(Modifie les sources tout au long du document, ajoute des détails aux paragraphes 8 à 12 et un commentaire d'analyste aux paragraphes 5 et 6) par Mariam Sunny

Gilead Sciences GILD.O a déclaré lundi qu'il achèterait la société de biotechnologie privée Ouro Medicines dans le cadre d'un accord d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars afin d'élargir son portefeuille de médicaments contre les troubles immunitaires.

Mieux connu pour ses médicaments contre le VIH, Gilead a cherché à se développer en dehors de ses domaines clés en raison de l'expiration imminente de ses brevets et de la baisse des ventes de son traitement COVID-19, Veklury.

Le mois dernier, le fabricant de médicaments a accepté de racheter son partenaire Arcellx pour un montant pouvant atteindre 7,8 milliards de dollars , sa plus grosse opération depuis 2020, afin de renforcer sa gamme de traitements contre le cancer.

Le dernier accord donnerait à Gilead l'accès au médicament anticorps expérimental d'Ouro, OM336, qui fait l'objet d'études préliminaires pour traiter les maladies auto-immunes, y compris l'anémie hémolytique et la maladie de Sjögren, une affection qui affaiblit les muscles. ) "Ouro complète les franchises croissantes de Gilead dans les domaines de l'immunologie et de l'inflammation (et de l'oncologie, tout en laissant de la poudre sèche pour d'autres transactions ", a déclaré Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital.

"Si les considérations de conception se traduisent en clinique, nous pourrions voir l'OM336 supplanter les thérapies traditionnelles pour les maladies auto-immunes avec des profils de sécurité moins favorables si elles sont approuvées ", a déclaré Seigerman.

Dans le cadre de l'accord, Gilead versera aux investisseurs d'Ouro 1,68 milliard de dollars d'avance en espèces et jusqu'à 500 millions de dollars en fonction de l'atteinte de certaines étapes.

Ouro, dont le siège est en Californie, est soutenu par des investisseurs tels que la société de capital-investissement TPG, le fabricant britannique de médicaments GSK GSK.L et la société de capital-risque Monograph Capital.

Gilead a également déclaré lundi être en discussions avancées avec son partenaire Galapagos GLPG.AS pour collaborer à la recherche et au développement des actifs d'Ouro Medicines.

En cas de conclusion, Galapagos paierait 50 % du montant initial et 50 % de tout paiement d'étape éventuel.

Galapagos financerait également le développement de l'OM336 jusqu'au lancement des études d'enregistrement, tandis que le reste des coûts serait réparti à parts égales entre les deux sociétés.

Gilead a déclaré qu'elle conserverait les droits de commercialisation au niveau mondial, à l'exception de la Grande Chine où KeyMed Biosciences 2162.HK détient déjà des droits. Galapagos recevra des redevances de 20 à 23 % des ventes nettes.