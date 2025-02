Gilead prévoit de lancer son traitement préventif VIH au second semestre

( AFP / JOSH EDELSON )

La biotech américaine Gilead Sciences a publié mardi des résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre, et anticipé le lancement de son traitement préventif contre le VIH à partir de l'été aux Etats-Unis, puis en Europe.

"Gilead a de nouveau réalisé un quatrième trimestre et un exercice exceptionnellement forts, avec une croissance de nos produits de base de 8% en 2024 et de 13% au quatrième trimestre, sur un an", a relevé Daniel O'Day, PDG de Gilead, cité dans un communiqué.

Entre octobre et décembre, la biotech a engrangé un chiffre d'affaires de 7,57 milliards de dollars, contre 7,11 milliards un an plus tôt, et réalisé un bénéfice net de 1,78 milliard après 1,43 milliard sur la même période de l'année précédente.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, valeur de référence pour les marchés, ce dernier s'établit à 1,90 dollar (+10% sur un an) quand le consensus des analystes de FactSet attendait 1,46 dollar.

Dans les échanges électroniques après la fermeture de la Bourse de New York, l'action Gilead bondissait de 4,83%.

Sur l'ensemble de l'année 2024, Gilead a dégagé un chiffre d'affaires de 28,75 milliards de dollars, contre 27,12 milliards en 2023. Mais son bénéfice net a chuté à 480 millions de dollars - contre 5,66 milliards en 2023 - du fait d'éléments exceptionnels en recherche et développement.

La biotech a aussi enregistré une charge exceptionnelle de 2,4 milliards de dollars avant impôts pour dépréciation d'actifs liée au rachat en 2020, pour 21 milliards de dollars, de sa concurrente Immunomedics.

Concernant l'exercice 2025, elle prévoit un chiffre d'affaires compris entre 28,2 et 28,6 milliards de dollars et un bénéfice net proforma compris entre 7,70 et 8,10 dollars (4,62 dollars en 2024).

- Préventif VIH -

Elle anticipe un lancement à l'été 2025 aux Etats-Unis de son traitement préventif contre le VIH, sous réserve de l'obtention du feu vert de l'Agence américaine des médicaments (FDA).

Suspendu également aux autorisations européennes (EMA), ce traitement pourrait être disponible dans l'Union européenne au second semestre.

Gilead commercialise déjà un traitement anti-rétroviral - le Sunlenca -, développé à partir de la molécule lenacapavir et qui est approuvé depuis 2022 par les autorités sanitaires américaines et européennes.

Les appels se sont multipliés en 2024 pour que Gilead rende le Sunlenca accessible dans les pays pauvres, en particulier en autorisant sa fabrication générique.

Les ventes de traitements VIH ont rapporté 5,5 milliards de dollars (+16% sur un an) au quatrième trimestre, grâce à une hausse de la demande, à un prix moyen supérieur et à une "évolution favorable des stocks" chez les distributeurs.

Elles devraient rester stables en 2025 du fait d'une réforme de Medicare (assurance santé des plus de 65 ans aux Etats-Unis) et des effets de change. Hors ces éléments, elles devraient progresser de 5% sur un an.

Lors d'une audioconférence avec des analystes, M. O'Day a précisé que Gilead comptait lancer "jusqu'à sept nouvelles options de traitements et deux options préventives avant fin 2033", citant des médicaments oraux (quotidien, hebdomadaire, mensuel) et injectables.

A noter également, la baisse continue des ventes du médicament antiviral remdesivir (Veklury), utilisé pour les malades du Covid-19: elles ont chuté de 53% sur un an à 337 millions au quatrième trimestre, du fait d'hospitalisations moindres en particulier aux Etats-Unis.

Elles devraient baisser de 400 millions en 2025, à 1,4 milliard.

Dans le segment des maladies du foie, le lancement du Livdelzi - molécule seladelpar - a contribué à la progression des ventes trimestrielles de 4% à 719 millions de dollars, tout comme une hausse de la demande pour le traitement de l'hépatite B chronique.