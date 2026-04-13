GFL Environmental dégringole après l'accord conclu avec Secure Waste

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13 avril - ** Les actions cotées en bourse de GFL Environmental GFL.N ont chuté de 7 % à 40,07 $ en début de journée après un accord d'environ 4,6 milliards de dollars pour acheter son homologue Secure Waste Infrastructure SES.TO afin de renforcer sa présence dans l'ouest du Canada

** Les actions de GFL sont en voie de connaître leur plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis le 4 avril 2025, lorsqu'elles ont chuté de 7,1 % ** La transaction donne à GFL l'accès au vaste réseau d'actifs de traitement et d'élimination des déchets de Secure dans l'Ouest canadien et le Dakota du Nord

** GFL va acquérir toutes les actions ordinaires en circulation de Secure au prix de 24,75 $CAN chacune, en combinant 20 % d'argent comptant et 80 % d'actions, ce qui représente une prime d'environ 16 % par rapport au dernier cours de clôture de Secure

** L'expansion de GFL, alimentée par la dette, a déjà suscité des inquiétudes chez les investisseurs, ce qui a conduit à un examen stratégique et à la vente d'actifs sous-performants l'année dernière

** Avec le mouvement sur la session, les actions cotées en bourse aux États-Unis ont baissé de 6,6 % depuis le début de l'année et de ~17 % au cours des 12 derniers mois

(1 $ = 1,3836 dollar canadien)