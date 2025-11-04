Getty Images perd en grande partie un procès historique au Royaume-Uni concernant un générateur d'images à base d'IA

Le tribunal rejette la demande de Getty en matière de droits d'auteur et limite la portée de sa victoire dans le domaine des marques

Selon les avocats, la décision montre les lacunes dans la protection des droits d'auteur au Royaume-Uni

La décision d'abandonner une partie de l'affaire laisse des questions pour la loi sur l'IA

(Ajout de détails tout au long) par Sam Tobin

Getty Images a largement perdu son procès à Londres contre la société d'intelligence artificielle Stability AI au sujet de son générateur d'images, mardi, ce qui a incité Getty et certains avocats à réclamer des protections plus fortes pour les détenteurs de droits d'auteur en Grande-Bretagne.

La société Getty, basée à Seattle, qui produit des contenus éditoriaux et des images et vidéos créatives, accusait Stability AI d'utiliser ses images pour "entraîner" son système Stable Diffusion, qui génère des images à partir d'entrées textuelles.

La société avait poursuivi Stability AI pour violation du droit d'auteur au motif que Stable Diffusion avait été entraîné à l'aide des images de Getty et que les images générées par Stable Diffusion reproduisaient ses images protégées par le droit d'auteur.

Mais Getty a abandonné cette partie de l'affaire au milieu du procès, en partie à cause d'un manque de preuves sur l'endroit où Stable Diffusion a été "entraîné", ce qui, selon deux avocats spécialisés dans la propriété intellectuelle, a fait de la décision de mardi un "pétard mouillé" pour la loi sur l'IA.

LE JUGE ESTIME QUE LES CONCLUSIONS ONT UNE PORTÉE LIMITÉE

Getty a poursuivi ses actions en contrefaçon de marque et en violation secondaire du droit d'auteur, alléguant que Stability AI avait importé au Royaume-Uni un modèle d'IA qui violait son droit d'auteur.

La juge Joanna Smith a estimé que Getty avait obtenu gain de cause "en partie" sur la question de la contrefaçon de marque en ce qui concerne les filigranes Getty générés par les utilisateurs de Stable Diffusion, mais elle a déclaré que ses conclusions étaient "à la fois historiques et d'une portée extrêmement limitée".

Elle a également rejeté la plainte de Getty pour violation secondaire du droit d'auteur, au motif que "Stable Diffusion... ne stocke ni ne reproduit aucune œuvre protégée par le droit d'auteur", ce qui, selon les avocats, révèle les faiblesses de la protection du droit d'auteur en Grande-Bretagne.

"La décision d'aujourd'hui signifie que le droit exclusif des titulaires de droits d'auteur de récolter ce qu'ils ont semé a été évité sur un point de détail", a déclaré Rebecca Newman, avocate chez Addleshaw Goddard.

GETTY ET STABILITY AI SE FÉLICITENT DE LA DÉCISION

Le procès de Getty - l'un des nombreux procès intentés au Royaume-Uni, aux États-Unis et ailleurs concernant l'utilisation de matériel protégé par le droit d'auteur pour entraîner des modèles d'IA - a commencé en juin avec beaucoup de fanfare quant à son impact potentiel plus large sur le droit relatif à l'IA.

Les avocats de Stability ont fait valoir que l'action en justice de Getty représentait "une menace manifeste pour ... l'ensemble du secteur de l'IA générative", une affirmation rejetée par Getty qui a déclaré qu'elle ne faisait que défendre ses droits de propriété intellectuelle.

Getty Images a déclaré dans un communiqué que le jugement "confirme que l'inclusion par Stable Diffusion des marques de Getty Images dans des produits générés par l'IA porte atteinte à ces marques", ce qui, selon Getty, constitue "une victoire importante pour les détenteurs de droits de propriété intellectuelle".

La déclaration ajoute que le jugement "établit un puissant précédent selon lequel les articles immatériels, tels que les modèles d'IA, peuvent faire l'objet de plaintes pour violation du droit d'auteur de la même manière que les articles matériels", que Getty a déclaré utiliser dans son procès parallèle contre Stability AI aux États-Unis.

Stability AI s'est félicité du jugement, dont son avocat général Christian Dowell a déclaré dans un communiqué qu'il "résout en fin de compte les problèmes de droits d'auteur qui étaient au cœur de la question".

Getty, dont les actions étaient en baisse de 8,7 % dans les transactions de pré-marché sur le NYSE à 12 h 28 GMT, a déclaré que la décision l'inquiétait car "même des entreprises bien dotées en ressources telles que Getty Images sont confrontées à des défis importants pour protéger leurs œuvres créatives".

"Nous exhortons les gouvernements, y compris le Royaume-Uni, à établir des règles de transparence plus strictes, qui sont essentielles pour éviter des batailles juridiques coûteuses et pour permettre aux créateurs de protéger leurs droits", a déclaré Getty.

Gill Dennis, avocat chez Pinsent Masons, a déclaré que la décision signifiait que le gouvernement devrait maintenant fournir "des orientations politiques claires et opportunes" sur la question de savoir si l'entraînement de l'IA sur du matériel protégé par le droit d'auteur est un acte de contrefaçon.

La décision de Getty d'abandonner une grande partie de son dossier signifie que la question de savoir si l'entraînement de modèles d'IA sur des œuvres protégées par le droit d'auteur constitue une infraction au Royaume-Uni n'est pas résolue, ont déclaré les avocats.

Iain Connor, du cabinet d'avocats Michelmores, a déclaré que cela "laisse le Royaume-Uni sans verdict significatif sur la légalité du processus d'apprentissage d'un modèle d'IA à partir d'œuvres protégées par le droit d'auteur".