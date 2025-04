Getlink: titre en hausse, un broker relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 03/04/2025 à 17:22









(CercleFinance.com) - Getlink s'arroge un peu moins de 1% à Paris après que RBC a annoncé jeudi avoir relevé son objectif de cours sur le titre de 15,5 à 17 euros, tout en renouvelant son opinion 'performance en ligne avec le secteur'.



Dans une étude diffusée dans la matinée, le courtier canadien explique avoir revu à la hausse ses prévisions de résultat opérationnel (Ebitda) sur le groupe pour les porter au-dessus des objectifs 2025 de la direction et des estimations 2025/2027 établies par le consensus.



RBC juge que sa filiale d'interconnexion Eleclink paraît bien positionnée pour l'exercice 2026 au vu de la récente évolution des 'spreads' de l'électricité et de la sécurisation de contrats.



Concernant l'activité d'Eurotunnel, le courtier dit s'attendre davantage à une amélioration qu'à une inflexion au niveau des performances de l'opérateur du tunnel sous la Manche.



L'accroissement des dépenses d'investissement devrait par ailleurs freiner la génération de flux de trésorerie disponible (FCF) du groupe, avertit-il, tout comme le potentiel de hausse affiché par l'action.





Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) 16,3300 EUR Euronext Paris +0,83%