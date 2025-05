Getlink: suspension temporaire de l'activité d'ElecLink information fournie par Cercle Finance • 19/05/2025 à 08:50









(CercleFinance.com) - Getlink fait part d'une suspension pour une période de deux semaines de l'activité d'ElecLink, son interconnexion électrique dans le tunnel sous la Manche, suspension qui aura selon lui un impact commercial estimé à environ 20 millions d'euros.



'Dans le cadre des opérations de surveillance renforcée mises en place par ElecLink en 2025, un léger désalignement du câble a été détecté sur un périmètre limité, à l'extérieur du tunnel au Royaume-Uni', explique-t-il.



De manière préventive, et afin de procéder aux missions d'inspection et tests nécessaires, l'activité d'ElecLink est donc suspendue pour une période de deux semaines, avec une reprise du service attendue le 2 juin.





