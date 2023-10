Getlink SE: trafics navettes du mois de septembre 2023

(AOF) - En septembre 2023, LeShuttle Freight a transporté 95 651 camions, toujours pénalisé par l’environnement économique en Grande-Bretagne. Depuis le 1er janvier, ce sont plus de 908 000 camions qui ont traversé la Manche à bord des Navettes. LeShuttle a transporté 211 819 véhicules de tourisme au mois de septembre 2023, en hausse de 4% par rapport à septembre 2022 profitant notamment de l’impact de la Coupe du Monde de Rugby.

Avec près de 1,8 million de véhicules de tourisme transportés depuis le 1er janvier, le trafic des Navettes LeShuttle est en hausse de +8% par rapport à la même période l'année dernière.

La publication des chiffres de trafic du mois d'octobre se fera le jeudi 9 novembre 2023 avant Bourse.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Transporteur ferroviaire exploiteur de la ligne transManche en concession jusqu’en 2086, assurant 70 % des traversées de la Manche en voitures et 40 % ce celles en camion de la Manche, diversifié dans le fret et la logistique ferroviaire sous la marque Europorte et l’interconnexion électrique sous la marque Eleclink ;

- Revenus de 1,61Md€ de chiffre d’affaires apporté par 3 branches : Eurotunnel pour 65 %,, Europorte pour 5 % et Eleclink pour 26 % ;

- Modèle d'affaires fondé sur la récurrence des résultats par :

- la génération de chiffre d'affaires additionnel dans la liaison Transmanche pour un coût marginal mineur, les infrastructures étant déjà réalisées et la rentabilité en hausse constante depuis 13 ans,

- la complémentarité avec le fret ferroviaire en France et Eleclink ;

- Capital ouvert (Effage étant 1er actionnaire de long terme avec 18,79 % des actions devant Atlantia avec 15,5 %), Yann Leriche étant directeur général et Jacques Gounon président du conseil d'administration de 15 membres ;

- Dette de 3,91 Mds€ encore élevée mais en baisse régulière et 1,29 M€ de disponibilités à fin juin.

Enjeux

- Stratégie « Ambitions 2022 » aux objectifs confirmés d'un résultat opérationnel de 735 M€ et d'une hausse annuelle 0,05€ du dividende ;

- Stratégie d'innovation renforcée par la création de la direction « ingénierie et projets » et fondée sur 2 piliers :

- l'analyse de données pour optimiser la maintenance prédictive et des équipements,

- une plateforme globale assurant collecte, visualisation, prédiction et cybersécurité...;

- Stratégie environnementale 2025 validée par le SBTi, avec 3 enjeux -transition énergétique & climat, préservation des milieux naturels et déchets & économie circulaire :

- réduction de 30 % des émissions directes en 2025 (vs 2019) et de neutralité carbone en 2050, avec un objectif intermédiaire de - 15 % en 2023,

- presque 100 % de consommation énergétique sans émanation de CO2,

- après la création de 37 hectares naturels, amélioration de la qualité de l’air et objectif de réduction de 10 % d’usage de l’eau potable,

- vers 3 partenariats ou offres de services dans l’économie circulaire :

- repli de 9 % des consommations électriques en 2024,

- indicateur financier de marge opérationnelle décarbonée (97 % en 2022),

- financement d’Eleclink par « green bonds »;

- Déploiement rapide d’Eleclink, opérationnel depuis mi 2022, avec visibilité élevée de l’activité.

Défis

- Catalyseurs boursiers : nouvelles destinations d’Eurostar, renforcement dans la logistique portuaire, obtention de contrats par Europorte, taux d’intérêt ;

- Suivi du trafic de l’Eurotunnel, en repli de 16 % en juillet pour les camions (faiblesse de la consommation des ménages britanniques) et de 3 % pour les véhicules (émeutes en France) ;

- Négociations avec les pouvoirs français et britanniques sur le partage des profits d’Eleclink ;

- Après un bond de 64% des revenus et un triplement du bénéfice net à fin juin, ambition 2023 d’un résultat d’exploitation de + 910 M€ et de Capex autour de 160 M€.

En savoir plus sur le secteur Services aux collectivités

Les enjeux du recyclage de l'eau

Selon un rapport du Forum économique mondial, la demande en eau va bondir de 55 % à l'horizon 2050. Or l'eau n'est recyclée qu'à 11% sur le plan mondial, avec de fortes disparités selon les pays : si ce taux atteint 89 % en Israël, il tombe à 15 % en Espagne. Il est même inférieur à 1 % en France ! La dirigeante de Veolia estime pourtant que le taux de 10 % visé à l'horizon 2030, dans le cadre du nouveau plan Eau annoncé par les autorités, est atteignable sous certaines conditions. Au premier rang se trouve la simplification administrative. Veolia s'engage à tripler sa production d'eau recyclée d'ici à 2030 pour la porter à 3 milliards de m3. Dans ce domaine, le leader mondial des services à l'environnement a renforcé son savoir-faire lors de son OPA sur l'ex-groupe Suez.