Getlink: résultat net plus que triplé au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Getlink publie un résultat net de 159 millions d'euros au titre du premier semestre 2023, plus que triplé (+218%) en comparaison annuelle, et un EBITDA de 496 millions (+63%) après une provision de 112 millions pour partage de profits de l'interconnexion.



Le chiffre d'affaires du groupe d'infrastructures de transport -et opérateur du tunnel sous la Manche- s'élève à 934 millions d'euros, en hausse de 64%, porté par la performance d'ElecLink ainsi que par la bonne dynamique des trafics passagers.



Pour 2023, le report de la mise en place d'EES, les bonnes performances d'Eurostar et le chiffre d'affaires d'ElecLink d'ores et déjà sécurisé renforcent la confiance de Getlink dans sa capacité à dépasser un EBITDA de 910 millions d'euros.





Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris -2.08%