Getlink : le Shuttle a transporté 334.846 véhicules de tourisme en août

Getlink SE GETP.PA :
* TRAFICS NAVETTES DU MOIS D'AOÛT 2025
* EN AOÛT 2025, LESHUTTLE FREIGHT A TRANSPORTÉ 86.090 CAMIONS, SOIT UNE BAISSE DE 5% PAR RAPPORT À AOÛT 2024
* LESHUTTLE A TRANSPORTÉ 334.846 VÉHICULES DE TOURISME AU MOIS D'AOÛT, EN HAUSSE DE 5% PAR RAPPORT À AOÛT 2024
Texte original
(Rédaction de Gdansk)
